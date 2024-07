Nel Golfo dei Poeti sull' Albatros per il Gran Tour di Tarabugi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) La Spezia, 28 luglio 2024 – Viaggiare nel proprioe stupirsi ancora. Divertente e affascinante, come sempre, l'ormai tradizionale 'nel' via mare, con l'organizzazione della Navigazionedeie della Cooperativa dei Mitilicoltori spezzini, da un'arguta idea del vulcanico Marco, che ha coordinato l'evento, giunto alla sua quarta edizione. “Grazie a tutti i partecipanti – dichiaraal termine – è stato bellissimo cantare, ballare, mangiare di sera all'interno deldei, solcando il mare in battello. Per una sera abbiamo fatto i 'turisti' a casa nostra. Vedere i miei concittadini contenti è la mia piùde soddisfazione. Quello che faccio, è veramente con il cuore per l'amore verso il nostro territorio e le persone che, come me, ci abitano e lo amano”.