L’impressionante accelerata di Greg | Ora certi errori non li faccio più

(Di martedì 30 luglio 2024) Un’impressionante ai 350 metri, per mettersi dietro Finke e Jouadi e volare verso una qualificazione che fa da contraltare perfetto a quella di Tokyo, ultimo tempo in batteria che portò all’argento. Qui terzo tempo totale e un Paltrinieri tirato a lucido, incitato da un pubblico numerosissimo. Tirato a lucido e molto positivo, negli atteggiamenti e nelle parole, alla vigilia di una finale, quella degli 800 metri, che potrebbe davvero regalargli la sua quarta medaglia a cinque cerchi vista anche l’ecatombe di ‘big’ in batteria. Paltrinieri, ci racconti "Stamattina – ieri per chi legge, ndr – è andata molto bene. Ho preso la batteria come se fosse una finale, non l’avevo mai fatto prima in carriera". Scusi, sul serio? "Sì, impensabile vero? Nuoto praticamente da trent’anni e l’ho provata per la prima volta all’Olimpiade.