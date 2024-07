Le mire dei clan su operazioni immobiliari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024)in zona Bisceglie e in via Tertulliano avevano scatenato gli appetiti di Giovanni Bontempo, in carcere dallo scorso 18 luglio assieme a Francesco Scirocco. Imprenditori ritenuti legati almafioso dei Barcellonesi di Messina e accusati dalla Dda milanese di intestazione fittizia aggravata dall’aver agevolato Cosa Nostra. Un "grosso affare" su cui puntare e investire emerso dalle intercettazioni agli atti dell’inchiesta coordinata dalla pm Silvia Bonardi e condotta dalla Dia e dalla Gdf, che dimostrano gli interessi dell’imprenditoria siciliana alla "forte espansione immobiliare milanese". L’affare di Bisceglie, tra quelli che avrebbero potuto modificare il tessuto della città, è citato in alcune conversazioni tra novembre 2023 e gennaio 2024: ne parlano Bontempo e un imprenditore edile messinese.