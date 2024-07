Judo Savita Russo non fa l’impresa ed esce al primo turno delle Olimpiadi Troppo forte la polacca Szymanska

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) Serviva una piccola grande impresa aper superare ile restare in corsa per le medaglie nella categoria -63 kg diai Giochi Olimpici di Parigi 2024, ma Angelikasi è rivelata un ostacolo (ad oggi) insormontabile. Si interrompe subito dunque l’avventura della giovane azzurra, al debutto assoluto in questo contesto dopo aver ottenuto il pass a cinque cerchi in extremis. La diciannovenne siciliana, esplosa definitivamente tra le senior lo scorso aprile con il bronzo europeo di Zagabria, non è stata particolarmente fortunata come accoppiamento aldel torneo olimpico trovando la n.4 del ranking mondiale e vice-campionessa iridata in carica. Un match d’esordio che si preannunciava estremamente complicato all’Arena Champ de Mars per la nativa di Scicli classe 2005.