Horizon negli Usa non è stato accolto molto bene I finanziatori europei ci hanno creduto subito per il resto ci ho messo i miei soldi | Kevin Costner regista deluso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024)è sbarcato in Calabria per presentare domani il primo capitolo di “An american Saga”, da lui scritto, diretto ed interpretato, al Magna Graecia Film Festival. “Tra un paio di giorni più di 2.000 persone vedranno il mio film, – ha detto ile attore in conferenza stampa – chiuderanno gli occhi per vivere il sogno di tornare all’età di 15 anni. Un film se funziona resterà per sempre, si ricorderà per tutta la vita“. Poi traccia il bilancio del boxoffice: “Viviamo in un’epoca in cui un film viene giudicato dal risultato del botteghino nel primo weekend. Credo invece che il modo corretto per giudicare un film sia la sua durata nel tempo.non è un film da weekend, il mio obiettivo è che entri nel vostro cuore, che vi commuova e vi faccia versare delle lacrime.