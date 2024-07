Fiamingo e Paltrinieri indivisibili | per la coppia medaglia a Parigi 2024 nello stesso giorno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024) Uniti, in tutto. Anche nella gioia più grande per uno sportivo, quella di unaalle Olimpiadi. E allora, il lieto fine è di quelli romantici, perché Rossellaha aperto le danze con lad’oro nella spada a squadre della scherma al Grand Palais, mentre un po’ più distante, alla Defense Arena di Nanterre, e a stretto giro di posta, è toccato a Gregorioconquistare ladi bronzo negli 800 metri stile libero di nuoto. La nazionale di spada (composta anche da Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Mara Navarria) ha superato la Francia in finale 30-29 all’overtime. E Greg in 7:39.38 ha chiuso alle spalle solo dell’irlandese Daniel Wiffen (1°, 7’38?19) e dell’americano Bobby Finke (2°, 7’38?75).