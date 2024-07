Escherichia coli nella Senna durante le Olimpiadi 14 miliardi a rischio

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 30 luglio 2024) I test non mentono e, per quanto sia stato investito e per quanto la campagna mediatica ci abbia puntato, il triathlonalledi Parigi 2024 non è possibile. Non in termini assoluti, non ancora almeno, ma i livelli disono attualmente troppo elevati. La speranza è quella di riuscire a evidenziare un netto miglioramento nel giro di poco tempo. Intanto è ufficiale la decisione di spostare la gara da martedì 30 luglio a mercoledì 31 luglio ma, facile previsione, quest’ultima non sarà la data definitiva.balneabile Perché è così importante riuscire a sfruttare laper le2024? Si tratta di un progetto più ambizioso, che va oltre la manifestazione sportiva. Si mira ad assicurare la balneabilità dellaai cittadini, trasformando il fiume in un’opportunità economica e sociale, anche sotto l’aspetto del turismo.