Delitti ai Caraibi | anticipazioni trama e cast della puntata di oggi

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 30 luglio 2024)aie streaming Questa sera, martedì 30 luglio 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in ondaai, il poliziesco al femminile ambientato nelle Antille francesi in onda ogni martedì. Ma vediamo insieme lenel dettaglio.Nel primo episodioserata, “Debiti di sangue”, una turista viene trovata morta nella villa che occupava. Aveva appena trascorso una notte agitata tra le braccia del suo amante. Durante la perquisizione del luogo, Aurélien trova il numero di telefono del suo miglior amico. Invece di avvisare Mélissa e Gaëlle, decide di interrogare immediatamente la persona in questione. Nel frattempo, le due investigatrici scoprono che la vittima faceva uso di servizi di prostituzione. L’amico di Aurélien è stato l’ultimo dei suoi “clienti”.