Concorso per operatore sanitario | la carica dei 4mila per 22 posti

(Di martedì 30 luglio 2024) Parte oggi ununificato persocio. Sono 4.343 i candidati per 22disponibili messi a bando. La prova selettiva si svolgerà al PalaPrometeo, in strada provinciale Cameranense, e la graduatoria sarà valida per due anni. Ilvede l’Ast di Ancona, l’azienda sanitaria territoriale, capofila per le operazioni di reclutamento delpubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato della figura ricercata. La graduatoria permetterà l’assunzione di professionisti in base alle necessità delle cinque aziende sanitarie territoriali dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche e dell’Irccs Inrca di Ancona. È stata prevista una zona nursery a disposizione per chi è in dolce attesa o ha necessità di allattare.