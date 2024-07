Come Marco Polo è diventato il simbolo dello spionaggio cinese

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 30 luglio 2024) I rapporti tra Italia e Cina dopo il mancato rinnovo del memorandum d’intesa sulla Belt and Road Initiative, la cosiddetta Via della Seta, sono nel nome di, che nel suo libro Il Milione raccontò i suoi viaggi nella Cina del XIII secolo da cittadino della Repubblica di Venezia alla corte di Kublai Khan. Nel corso della sua missione a Pechino, Giorgia Meloni ha voluto evitare qualsiasi riferimento alla Belt and Road Initiative, ovvero il progetto lanciato dal governonel 2013 a cui l’Italia aderì nel 2019 con il governo gialloverde di Giuseppe Conte. Così, anche la comunicazione del Partito comunistaha scelto di utilizzare l’espressione “antica Via della Seta” per descrivere il nuovo quadro delle relazioni bilaterali, all’insegna del partenariato strategico inaugurato nel 2004, raccontando l’incontro tra il leader Xi Jinping e la presidente del Consiglio.