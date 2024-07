Caso salmonella | i bimbi colpiti in miglioramento

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Tempo di lettura: < 1 minutoSono in nettole condizioni di salute dei cinque bambini ancora ricoverati perpresso il San Pio di Benevento. Le cure cui sono stati sottoposti hanno dato il loro effetto e i sanitari sono ottimisti per la diagnosi. Escluso il trasporto di uno dei bambini al Santobono di Napoli, come era stato per un primo momento paventato. I piccoli fanno parte di un gruppo di nove bambini della valle Caudina che erano affidati ad un asilo privato e che improvvisamente hanno accusato sintomi eguali riconducibili ad una infezione di. Mentre si segue con attenzione l evolversi della infezione, si cerca di appurare la causa scatenante che probabilmente sarebbe da individuare nella non corretta cottura di qualche cibo servito ai piccoli.