Bron Breakker | Diventerò il nuovo Intercontinental Champion

(Di martedì 30 luglio 2024) Il messaggio finale diprima di SummerSlam è chiaro: vuole annientare Sami Zayn. Questo sabato si terrà il più grande evento estivo della WWE: SummerSlam Premium Live Event. Lo show è cruciale per una delle stelle nascenti del business, ovvero il due volte NXT, che sfiderà Sami Zayn per il titoloe. Questo incontro è fondamentale per, poiché l’ultima volta che ha sfidato Zayn per il titolo, non è riuscito a vincere. Da quando ha perso il match per il titolo a Money In The Bank,ha puntato Zayn e ha cercato di ottenere una rivincita.ha anche sconfitto il suo ex rivale Ilja Dragunov per guadagnarsi la rivincita. È importante notare cheha attaccato Zayn durante i suoi incontri nelle ultime settimane a Raw. Ed è proprio quello che ha cercato di fare dilunedì.