Avengers | Il problema principale del ritorno di RDJ nel MCU come Destino

(Di martedì 30 luglio 2024) I Marvel Studios hanno annunciato che la star di Iron Man Robert Downey Jr. tornerà nel Marvel Cinematic Universe nei panni del Dottor, nel prossimo film: Doomsday. È una mossa che pochi si aspettavano e, dopo che il fervore della Hall H del Comic-Con si è spento, sta diventando chiaro che non tutti amano questa grande svolta nella saga del multiverso del MCU. Ecco ildeldi RDJ nei panni del Dottor: sta portando i film tratti dai fumetti in un luogo di assurdità fantastica che fa concorrenza ai fumetti veri e propri. C’è un motivo per cui i fumetti sono sempre rimasti una forma di intrattenimento piacevole. Le loro storie sono troppo fuori dal mondo, stravaganti (e sì, sciocche) per interessare un pubblico più ampio.