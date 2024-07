VIDEO Thomas Ceccon campione olimpico | riviviamo la finale dei 100 dorso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024)è il nuovodei 100! Una gara meravigliosa nella Defense Arena di Parigi, in cui l’azzurro riesce a confermare tutte le aspettative e la sua enorme forza, quando ieri aveva firmato il secondo tempo in semima rallentando palesemente negli ultimi 10 metri. Una gara andata come doveva: la partenza del cinese Jiayu Xu è fulminante, maè bravissimo a rimanere in scia e ad aspettare la vasca di ritorno, in cui sprigiona tutti i suoi cavalli. E già a 10 metri dal termine, il destino è scritto:si veste d’oro, prendendosi il successo più importante di tutta la sua carriera.ladi, che entra direttamente nella storia dello sport italiano e dimostrandosi, senza mezzi termini, una delle gemme più preziose del nuoto tricolore nella storia.– IL SUCCESSO DINEI 100