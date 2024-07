Un dessert che fa bene al corpo ma anche molto allo spirito

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) Contrariamente a quanto si possa credere, il gelato contiene nutrienti essenziali di cui ilha bisogno. È una buona fonte di calcio, che è fondamentale per mantenere ossa e denti forti. Fornisce vitamine come A, D e B12, contribuendo ad una migliore funzione immunitaria e alla salute generale. Con la sua combinazione di zuccheri e grassi, è un alimento che fornisce una rapida carica di energia. In più il contenuto di latticini presenta probiotici, i batteri buoni che promuovono un intestino sano. Includere quantità moderate di gelato nella dieta può supportare la salute digestiva. C'è inoltre un motivo per cui molte persone mangiano gelato nei momenti di stress o tristezza: specialmente quelli alla crema innescano il rilascio di ormoni come dopamina e serotonina, noti come “ormoni delssere e della felicità”.