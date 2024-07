Ultimo e Jacqueline Luna l’ecografia del figlio è emozione pura

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 29 luglio 2024) L’attesa più lunga, la più incredibile che una coppia possa vivere:diventeranno genitori tra pochi mesi ma la loro gioia è già incontenibile. A dimostrarlo ci sono le tante foto che postano insieme, soprattutto lui, normalmente così riservato e oggi talmente felice da non riuscire a tenere tutto per sé l’entusiasmo che l’ha travolto da quando ha scoperto di stare per diventare padre. E così, ha deciso di dividerlo con tutti e postare la prima foto del bambino che sta per arrivare. “E. si ciuccia il dito”, ha scritto Niccolò Moriconi, lasciando un altro indizio sul nome che hanno scelto per il loro primo, la prima foto del bambino Non si può di certo definire una foto, ma è comunque una prima immagine del bambino die della sua fidanzata