Su Hezbollah si scatena l’ira di Netanyahu Dopo la strage in un campo da calcio in Israele Tel Aviv mette a ferro e fuoco il sud del Libano

(Di lunedì 29 luglio 2024)che un missile diha colpito undain, causando la morte di 12 bambini, non è tardata la reazione dell’esercito di Tel. Ottenuto il via libera alle operazioni militari incon una riunione infuocata del governo di Benjamin, l’aviazione dello Stato ebraico ha bombardato “molto pesantemente”, come riferiscono fonti palestinesi, la città di Houla, nel sud del Paese. Secondo il Times of Israel, che cita il sito di notizie palestinese Quds, l’attacco a Houla, che si trova a meno di un chilometro dal confine con la Galilea, giunge mentre gran parte delmeridionale si prepara a una rappresaglia israeliana per lache sabato è costata la vita a 12 ragazzi della comunità drusa.