Raccolta di lampadine esauste Bergamo seconda in Italia con 33 tonnellate

(Di lunedì 29 luglio 2024) Nel corso del primo semestre 2024, Ecolamp ha gestito in tutta1.545di Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE). In particolare il Consorzio, specializzato nel corretto recupero e smaltimento dei RAEE del settore illuminotecnico, ha avviato a riciclo 800di piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo, apparecchi di illuminazione e pannelli fotovoltaici a fine vita (raggruppamento R4), e 745di sorgenti luminose(raggruppamento R5). I DUE RAGGRUPPAMENTI – Dati che evidenziano complessivamente una crescita del 14 per cento dellaEcolamp rispetto al primo semestre del 2023. Un andamento positivo alimentato soprattutto dai servizi dedicati al raggruppamento R4, che sono cresciuti del 26 per cento.