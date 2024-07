Paramount+ al San Diego Comic-Con 2024 con tante novità su Star Trek

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 29 luglio 2024)ha condiviso non pochenel corso del San, con dei panel dedicati nello specifico a Dexter e. Scopriamo tutte lecondivise dalla società al San-Con 2024 (qui trovate tutte lecondivise da Marvel e Disney). DEXTER: RESURRECTION In arrivo in esclusiva su– Nell’ambito dell’universo DEXTER al SanCon, SHOWTIME ha annunciato il ritorno di Michael C. Hall nella nuova serie DEXTER: RESURRECTION. L’annuncio è stato fatto a sorpresa da Michael C. Hall che è anche produttore esecutivo, insieme al produttore esecutivo e showrunner Clyde Phillips, durante il panel dedicato a DEXTER: ORIGINAL SIN, attualmente in produzione. Il vincitore del Golden Globe® e del SAG Michael C. Hall tornerà a vestire i panni di Dexter Morgan e sarà il protagonista di DEXTER: RESURRECTION, ambientata ai giorni nostri.