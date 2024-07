Ospedale Goretti di Latina inaugurato il nuovo reparto di Cardiologia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 29 luglio 2024) Roma, 29 luglio 2024 – Questa mattina è statoildi, Emodinamica e Unità di terapia intensiva cardiologica dell’Santa Mariadi, il primo centro hub in Italia per le cure dell’infarto e tra i primi in Europa. Alla presenza del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, del direttore regionale della Direzione Salute e Integrazione sociosanitaria, Andrea Urbani, e del commissario straordinario della Asl di, Sabrina Cenciarelli, insieme con il prefetto di, Vittoria Ciaramella, e il sindaco del capoluogo, Matilde Celentano.