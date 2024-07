Oroscopo di Paolo Fox per oggi lunedì 29 luglio | stelle vincenti per la Bilancia no alle polemiche per lo Scorpione

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 29 luglio 2024) Al mattino, siamo tutti in trepidante attesa per l’diFox, per29. Cosa ci riserverà questo, l’parla diper la, noper lo. Il segno più fortunato perFox? I nati sotto il segno del Cancro. Scopriamo insieme tutti gli altri segni per la giornata di29diFox per29Ariete: Cari Ariete, state vivendo un periodo nel quale non vi conviene giocare con il destino: potreste farvi male. Molto male. Nel corso di questa settimana che sta iniziando dovrete cercare di capire se proseguire o meno per una certa strada. La Luna regalerà maggiore energia.Toro: Cari Toro, secondo l’diFox di292024), adesso chiedete giustizia, soprattutto se avete avuto contrasti con soci o colleghi.