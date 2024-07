Olimpiadi Yumin Abbadini torna in pedana per la finale a squadre | miglior azzurro nelle qualificazioni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il suo debutto olimpico è stato senza dubbio da ricordare: sabatodella ginnastica artistica aè stato ilatleta, trascinando l’Italia a una storicaa otto e qualificandosi allo stesso tempo anche per laindividuale all-around. Per, 23enne di Ranica, Parigi 2024 è iniziata davvero nele dei modi, grazie a prestazioni di alto livello che, nonostante qualche sbavatura, gli hanno consentito di mettersi in mostra e di garantirsi anche la possibilità di rire ingiornatequali si decideranno le medaglie. Schierato insieme a Nicola Bartolini, Lorenzo Minh Casali, Mario Macchiati e Carlo Macchini, l’atleta che ha mosso i primi passi nella EALA Ginnastica Artistica Alzano ha rotto il ghiaccio presentandosi per secondo sul castello degli anelli: 13.