Olimpiadi di Parigi il commentatore tv Luca Sacchi | In sala stampa c’è un caffè fatto con la stessa acqua della Senna – Il video

(Di lunedì 29 luglio 2024) «Inc’è unche fa pendant con le acque. Probabilmente ècon la, allungata con un solubile di bassa qualità». Non è sfuggito sui social il commento in diretta tv, su Rai2, del conduttore, pronunciate lunedì mattina durante le batterie degli 800 maschili di stile libero nelledi2024. Una battuta scambiata con il telecronista Tommaso Mecarozzi, che ricorda anche le condizioni in cui versa il fiumeno, che dovrebbe accogliere la gara dell’azzurro Gregorio Paltrinieri sui dieci chilometri, ma su cui, dato l’inquinamento dell’, versano polemiche.