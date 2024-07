Olimpiadi di Parigi 2024 Filippo Macchi è argento di carattere nel fioretto individuale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 29 luglio 2024), 29 lugliomedaglia d’nelmaschile alledi. In finale, l’azzurro viene sconfitto del cinese di Hong Kong, Cheung Ka Long, che si impone per 15-14 in una sfida chiusa dalla contestata decisione dei giudici: la stoccata decisiva viene assegnata all’asiatico con un verdetto che penalizza l’azzurro.sfiora l’impresa con una splendida prestazione. Fatica in avvio a prendere le misure a Cheung, che apre la finale con un break di 3-1. L’azzurro si assesta, riesce ad essere più aggressivo: annulla il gap (4-4) e si porta anche in vantaggio (5-4) per la prima volta nella sfida. Cheung argina l’emorragia di punti e mette insieme la striscia che gli permette di tornare davanti e allungare (5-7).rimane in scia (7-9) e in chiusura della prima frazione aggancia l’avversario (10-10).