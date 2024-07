Olimpiadi beffa Setterosa | azzurre battute in rimonta dalla Francia

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 29 luglio 2024) Niente bis per l’Italia di pallanuoto. Dopo la vittoria del Settebello all’esordio contro gli USA, non arriva il successo nella gara inaugurale femminile. Ilaccarezza la vittoria, poi la vede sfumare a causa delladella. Lehanno chiuso 6-4 la prima metà di gara ma sono statente fino al 9-8 finale. Tanto rammarico per la nazionale femminile di pallanuoto che ha sfruttato solo 2 superiorità su 9 e ha fallito diversi rigori incontrando, va sottolineato, un’ottima Rycraw (portiere francese) in giornata di grazia. L'articoloinCalcioWeb.