Oggi l’addio all’avvocato Alfio Ripa

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ha fatto rumore a Porto Sant’Elpidio la scomparsa di, all’età di 93 anni. Un rumore fatto di stima, di riconoscenza velata di tristezza per il marito e padre di famiglia, per l’avvocato, l’ex amministratore, l’uomo generoso, garbato, di valore che, senza grandi clamori, si è sempre speso per la sua città. Lo ha fatto come vicesindaco nella seconda giunta del neonato Comune di Porto Sant’Elpidio; come vicepresidente prima e consigliere poi della Fondazione Carifermo e come persona molto vicina al sociale. "è stato un uomo di spessore, riservato, pacato, dai principi saldi, attento alle persone più deboli e nel ruolo che per tanti anni ha avuto nella Fondazione Carifermo non ha mai dimenticato il suo paese" il ricordo di Morena Pierangeli, presidente dell’associazione famiglie disabili ‘La Crisalide’.