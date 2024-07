Occhiali da sole | le tendenze più in vista dell’estate 2024

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 29 luglio 2024) Unire l’utile al dilettevole proteggendo la macula mentre si provvede a completare la propria mise con un accessorio che ne aggiunga personalità extra dovrebbe essere il fine di chiunque, in estate. Perché se è vero che glidasono nati come accessori atti a far fronte alla naturale necessità di ripararsi dai raggi UV, ora si può dire che questi costituiscano un irrinunciabile elemento identitario per lo stile di ognuno. Perciò, vari nei design, spesso stravaganti ed innovativi, essi sono in definitiva da considerarsi l’accessorio must-have per eccellenza in questa stagione, in grado oltretutto di regalare al volto una luce tutta nuova.