Nuoto alle Olimpiadi di Parigi 2024 | dove vedere le gare

(Di lunedì 29 luglio 2024) Gli appassionati disono entusiasti di seguire ledie le emozionantiche si terranno fino al 4 agosto presso la Défense Arena Questo evento sportivo di portata mondiale vede la partecipazione di alcuni dei migliori nuotatori del pianeta, pronti a sfidarsi per conquistare l’oro olimpico. Per chi desidera seguire le competizioni di, ci sono diverse opzioni disponibili. In Italia, lesaranno trasmesse in diretta televisiva sui canali Rai, in particolare su Rai 2 e Rai Sport HD. Questo permetterà agli spettatori di godersi lecomodamente dal proprio salotto, con commenti e analisi degli esperti del settore. Inoltre, per chi preferisce seguire lein mobilità, sarà possibile utilizzare il servizio di streaming gratuito Rai Play, disponibile su dispositivi mobili, tablet e computer.