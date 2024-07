L' opposizione venezuelana invita a vegliare sugli scrutini

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) La leader dell', Maria Corina Machado, ed il candidato della Piattaforma unitaria democrastica (Pud) alle presidenziali, Edmundo Gonzalez Urrutia, in una breve conferenza stampa si sono rivolti agli elettorindo a "restare nei centri di voto per assistere alloo", ricordando che è un loro "diritto testimoniare cosa avviene". Gonzalez ha affermato che "sono contenti" dei numeri che stanno affluendo, senza tuttavia entrare nel dettaglio, dato che in Venezuela è proibito diffondere dati non ufficiali.