Liste d’attesa nella sanità pubblica troppo lunghe da Regione Lombardia 235 milioni di euro per abbatterle

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 luglio 2024) Milano –. Un problema cronico che negli ultimi tempi sembra essere quasi peggiorato., che ha in capo il capitolo, ha deciso per questo di stanziare altri 23,5diper proseguire nelle azioni di riduzione delledi attesa, portando a 84il totale delle risorse investite nel 2024 in questo campo. “Incrementiamo quanto già stanziato in precedenza, 61di, per dare la possibilità alle Ats di intervenire sulle prestazioni che presentano maggiori criticità di offerta e predisporre bandi per affidare l'esecuzione di quegli esami anche agli operatori privati. Come già ho detto in passato, la questione delled'attesa riguarda tutti: erogatori pubblici e privati sono chiamati a fare la propria parte", ha affermato l'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso.