Lino e Maika | le dichiarazioni della tentatrice e la replica dell’ex di Temptation Island

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 29 luglio 2024)Giuliano torna sui social ea quanto riporta la rete circa leL’ex fidanzata diGiuliano lo aveva annunciato in tempi non sospetti: «non ti guarderebbe nemmeno fuori da». Queste le parole di Alessia durante il falò di confronto con. Parole che non sono state prese in considerazione dal ragazzo ma che oggi tuonano sui social grazie alle: «Non è il mio prototipo, né fisicamente né caratterialmente». Cod’e accaduto quindi tra? La ragazza sembrava essere coinvolta tanto da aver dichiarato al termine del faló di confrontocoppia di voler conoscere il ragazzo napoletano fuori dal reality show..