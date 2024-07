La farmacia letteraria | Girerò l’Italia in furgone E le nostre cure con i libri arriveranno a domicilio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Entrare nella Piccola, alla periferia sud di Firenze, è come varcare la soglia di un universo parallelo. Qui, inon sono solo, ma autentiche terapie per l’anima, catalogati in base alle emozioni, agli atteggiamenti e agli stati d’animo che esplorano. Ogni volume è accompagnato da un "bugiardino" che, come un farmaco, fornisce indicazioni terapeutiche, posologia ed effetti collaterali. In questa particolare libreria si trovano scaffali dedicati all’Ansia, accanto all’Amore, all’Autostima, al Cambiamento, alla Felicità e così via. All’ingresso, così come sul sito web della libreria, è possibile effettuare test per scoprire il libro ideale per curare la nostra anima nella fase di vita che stiamo attraversando. Perché sì, un libro può essere una vera cura per l’anima.