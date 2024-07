La Cina fondamentale per la pace Il lungo incontro Meloni - Xi Jinping

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 29 luglio 2024) AGI - "Laè "inevitabilmente un interlocutore molto importante per ragionare insieme di come garantire stabilità e". Giorgianel bilaterale di oltre un'ora e mezza con il Presidente Xi Jinping riconosce il ruolo chiave di Pechino in uno scacchiere internazionale segnato "da una insicurezza crescente". E, allo stesso tempo, dopo lo 'strappo' per l'uscita dell'Italia dalla Via della Seta, rilancia e riallaccia i rapporti bilaterali con la, un "partner di grande rilievo" con cui occorre mantenere intatto quel 'ponte' secolare costruito da Marco Polo 700 anni fa. Senza rinunciare, però, a richiamare i temi chiave che punteggiano la missione indella premier: la necessità di "un interscambio che continui a essere libero" attraverso "un sistema di regole stabile", oltre alla "cooperazione equilibrata" e alla "reciproca fiducia".