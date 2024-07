Kamala Harris superfan dei Simpson | la candidata democratica a sorpresa va al Comic-Con di San Diego

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Roma, 29 lulgio 2024 – Al-Con di Sanc’è stata un’apparizione video adi. Introdotta come una ‘’ di Matt Goering e dei suoi ‘’, laè comparsa in una clip pre-registrata durante un evento dedicato al popolare cartoon statunitense.ha recitato alcune battute tratte da un episodio dell’ottobre 1996, in cui due alieni, Kang e Kodos, rispettivamente nelle parti degli allora rivali alla Casa Bianca Bob Dole e Bill Clinton, erano impegnati in un dibattito tv. La vicepresidente ha pronunciato una delle frasi di Kodos, nei panni di Clinton: “Dobbiamo andare avanti, non indietro. Verso l'alto, non in avanti. E sempre volteggiare, volteggiare, volteggiare verso la libertà”, ha detto