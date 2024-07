Italia-Francia pallanuoto femminile oggi in tv orario Olimpiadi 2024 | programma formazioni streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Dopo aver osservato il turno di riposo sabato 27, inizia anche per il Setterosa il cammino alledi Parigi, lunedì 29 luglio, l’affronterà alle ore 14.00 le padrone di casa dellanel match della seconda giornata del Girone B. Sono 11 le debuttanti dell’dellaai Giochi (il Setterosa fu assente a Tokyo 2020): solo Roberta Bianconi era presente sia a Londra 2012 che a Rio 2016, mentre Chiara Tabani c’era a Rio 2016, quando il Setterosa fu d’argento. La diretta tv per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), ma gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). La diretta tv gratis e in chiaro sarà disponibile su Rai 2, RaiSportHD.