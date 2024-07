Il disastro annunciato di Orbetello Situazione gravissima nella laguna Giani | Ipotesi stato di calamità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024)(Grosseto), 29 luglio 2024 – Più che la scienza, ha potuto il vento. Maestrale e grecale hanno preso il posto dello scirocco e ladiha tirato un lieve, timido respiro di sollievo: temperature delle acque in leggero calo e maggiore ricambio. Questo ha consentito di bloccare la morìa di pesci e concentrarsi sul recupero delle carcasse che ancora veleggiano nel bacino. Le acque che defluiscono dal canale di Ansedonia restano però torpide e il Comune ha disposto il divieto di balneazione alla foce. E oltre a questo il sindaco ha chiesto al presidente della Regione Eugeniodi dichiarare lodi emergenza. “In questo momento molto complesso – dice il primo cittadino di– il Comune è l’unico Ente che sta sostenendo tutte le spese per tenere pulite le sponde e per smaltire le carcasse del pesce.