Falciato da un’auto! era sceso dalla moto per prestare soccorso | morto così

(Di lunedì 29 luglio 2024) Centola (Salerno) – Un drammatico incidente stradale si è verificato domenica sera sulla strada statale 18 Cilentana, all’altezza dello svincolo di Centola. Un uomo originario di Futani ha tragicamente perso la vita. La vittima era a bordo della suaquando ha deciso di fermarsi pera una vettura in panne. Nel tentativo di attraversare la strada per raggiungere il veicolo in difficoltà, è stato investito da un’altra auto che sopraggiungeva a forte velocità. L’impatto, violentissimo, è stato fatale: l’uomo èsul colpo. Tutti i tentativi disono stati vani. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, le ambulanze e i vigili del fuoco. È stato lanciato un appello a chiunque avesse assistito all’incidente o avesse informazioni utili per fare piena luce sulla dinamica.