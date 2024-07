Destinazione Marche Il primato di Lufthansa | I voli per Ancona in top 5 per incremento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 luglio 2024) di Giacomo GiampieriBoom di turisti stranieri da Nord Europa e Stati Uniti per il tramite di. La parte del leone la fanno gli svedesi, quasi 2.500 tra maggio e giugno quelli arrivati in vacanza in regione. Al secondo posto,, gli americani (circa 2mila). Sul gradino più basso del podio dell’incoming i danesi, passando da Monaco – hub internazionale di riferimento per il colosso dei cieli tedesco – e, dunque, all’International Airport. Sono piuttosto lusinghieri i dati registrati al Sanzio, tra fine primavera ed inizio estate. "Dati tendenziali, certo, ma sui quali ci basiamo per capire l’andamento reale dei flussi di passeggeri che sono assolutamente positivi", l’esordio e la soddisfazione dell’amministratore delegato di Aia, Alexander D’Orsogna.