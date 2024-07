Dalle shopper di tela ai modelli in rafia fino ai pezzi cult dei brand medio alti che fanno tendenza

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 29 luglio 2024) Quando si tratta di fare degli investimenti in fatto di borse, spesso si è disposte a spendere cifre alte pur di accaparrarsi il modello dei sogni destinato a durare per sempre. Ci sono però anche momenti in cui si vuole qualcosa di completamente diverso. E cioè delle borse low budget e chic allo stesso tempo. Da cambiare frequentemente in base ai vestiti che si indossano. E da portare spesso senza doversi per forza preoccupare di non rovinarle assolutamente. L’estate, poi, è la stagione in cui questa necessità si fa sentire di più. Trovare il giusto compromesso tra prezzo basso e coolness non è sempre facile. Eppure esistono delle strategie per andare a segno. Che implicano scelte etiche o saper cercare con astuzia tra i tantiin circolazione.