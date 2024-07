Casini | La Serie A deve contare di più c’è da lavorare all’equilibrio dei pesi

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 29 luglio 2024) Al termine del Consiglio Federale di oggi, il presidente della LegaA Lorenzoha parlato coi giornalisti di quanto discusso in sede di consiglio. Di seguito le sue parole riportate da Tmw.: «LaA è il cuore pulsante del calcio italiano» Il commento dial consiglio: «È andata bene, abbiamo parlato di vari temi tra cui il vincolo sportivo, c’è grande preoccupazione da parte di tutte le leghe professionistiche ma anche della Lega Dilettanti e della federazione, perché al di là della proroga di un anno di cui ringraziamo Governo Parlamento, bisogna trovare una soluzione per evitare che i ragazzi possano con facilità essere portati all’estero e la tutela dei vivai. Sul tema che tutti aspettavate non ci sono state sorprese.