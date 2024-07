Canoa slalom oggi calendario Olimpiadi Parigi 2024 | orari 29 luglio tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Si assegnala seconda medaglia dellaalledi. Dopo il successo di xx nel kayak femminile ieri,è il turno dellamaschile, in cui l’Italia prova a ritagliarsi il proprio spazio con Raffaello Ivaldi. L’atleta veronese si è fatto notare positivamente nella prima giornata di gare sabato, chiudendo al quarto posto assoluto le due batterie. Il francese Nicolas Gestin è l’unico che è stato capace di chiudere la sua prova in meno di 90 secondi, e lui ci è riuscito due volte: Ivaldi però proverà a far sbocciare nuovamente l’amore con le acque di Vaires-sur-Merne. Le gare olimpiche disi disputeranno da sabato 27a lunedì 5 agosto.