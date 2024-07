Calcio d’estate Il Livorno batte i fuori rosa del Pisa a Tirrenia La partita segreta finisce 3-2 per i labronici

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024)Non si doveva sapere e, nessuna delle due società, in fondo, voleva che l’opinione pubblica conoscesse il risultato. Unaper certi versi storica, quella disputatasi nel pomeriggio di sabato nel centro Coni di. Un "derby segreto" tra, quasi sicuramente il primo della storia. Anzi, trae i calciatoridel. Infatti, mentre Filippo Inzaghi e i nerazzurri stavano disputando l’amichevole con la Pro Patria che ha chiuso il ritiro di Bormio, i calciatori non convocati edal progetto, definibili quasi "in attesa di collocazione", hanno disputato un’amichevole con ildi Paolo Indiani, che sta lavorando per progettare una stagione che gli possa permettere di ottenere la promozione in Serie C.