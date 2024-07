Buongiorno | Sensazioni dei primi giorni positivi

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 29 luglio 2024) Alessandroha tenuto in quel di Castel di Sangro la sua conferenza di presentazione alla stampa.su Conte “Incontro con Conte casuale. Avevamo giorno libero dalla Nazionale ed era il mio compleanno. Ero a Torino con amici e ci siamo incontrati per caso. Abbiamo parlato e mi ha spiegato le sue idee, dopo quell’incontro ci siamo sentiti un paio di volte in Germania. Le chiacchierate con lui mi hanno gasato e fatto sentire importante. Non vedo l’ora di ripagare la sua fiducia sul campo”.sugli obiettivi “Poter migliorare e crescere tanto, vincere con questa maglia sono i sogni che mi sono prefissato. Posizione e modo di giocare? Ho giocato in tutte le posizione, nell’ultimo come centrale. Quello prima come braccetto a sinistra. Nella difesa a 4 da posizione sinistra.