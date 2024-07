Bmw Serie 5 Touring La wagon dei desideri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) di Giuseppe Tassi C’è ancora spazio nel mercato dei voracissimi Suv per unadi lusso come? Bmw ne è convinta da sempre e così lancia sul mercato, a metà del 2024, la sesta versione di un’auto pensata per le famiglie e molto amata anche dal mondo delle flotte aziendali. Eclettica, viaggiatrice ma anche cittadina, per la sua insospettabile agilità, laderivata dalla5 berlina è un autentico prodigio di tecnologia. Assistenza alla guida avanzatissima, display digitale panoramico, e ampia gamma di motorizzazioni ne sono la cifra distintiva. E per la prima volta la grandeoffre anche una versione elettrica, i5, in linea con le politiche di sostenibilità ambientale che il gruppo tedesco persegue da sempre.