Biles risale dall’abisso e incanta L’eroina americana della ginnastica è la stella più splendente di Parigi

(Di lunedì 29 luglio 2024) dall’inviato Tenderei ad escludere che tra i meriti del Barone De Coubertin, l’uomo che resuscitò la leggenda dei Giochi nel 1896, rientri anche quello di cui sto per parlare, ma insomma: niente come una Olimpiade si presta a far da megafono per storie umanamente pazzesche, all’apparenza impossibili, così contorte e complicate da sfidare l’incredibile. Eppure, Simone(foto) è vera, autentica. Clamorosamente sincera nella ostentazione di abissi interiori dai quali, Dio solo sa come, è riuscita a risalire. Il ritorno. Ieri era vietato restare indifferenti, quando la migliore ginnasta all time si è ripresentata sul palcoscenico dei Giochi.