Ascolti tv del 28 luglio | Mina Settembre sfida le Olimpiadi di Parigi

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 29 luglio 2024) Un’ultima domenica rovente, quella del 28, che ha visto scontrarsi ledicontroin replica. In attesa della nuova serie della fiction di Serena Rossi, confermata per il 2025, Rai1 sta proponendo le puntate della passata stagione perché i telespettatori non rimangano troppo a digiuno. Su Rai2, sono invece in onda le gare valevoli per i Giochi Olimpici, nei quali i nostri atleti stanno iniziando a distinguersi con grande valore. Su Canale5 è stata invece trasmessa una nuova puntata della dizi turca Segreti di Famiglia, mentre su Italia1 Enrico Papi ha presentato Tilt. Il nuovo show musicale targato Mediaset è iniziato quasi in sordina e a confermarlo ci sono perfino i dati d’ascolto che finiscono per essere al di sotto della media. Su Rai3, è tornato invece il consueto appuntamento con Report, mentre Rete4 ha proposto Schegge di paura.