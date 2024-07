Archiviata la querela del sindaco di Abbiategrasso contro la giornalista Sara Manisera | Il fatto non sussiste

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Lalafreelance, promossa daldi, Cesare Francesco Nai, è stataperché “ilnon”. Laera stata accusata di diffamazione e calunnia per un discorso sulla presenza delle mafie al Nord e, in particolar modo, nel comune amministrato da Nai. “Ad, in provincia di Milano, ho visto le mafie entrare nel comune, negli appalti pubblici, e soprattutto dentro il cemento, perché alle mafie una cosa che piace tanto è il cemento, i centri commerciali”: aveva dettodurante una premiazione a Cutro, in Calabria. Affermazioni per le quali era statata nel settembre del 2022.