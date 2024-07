Tennis Simone Bolelli ed Andrea Vavassori escono all’esordio in doppio alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Amarezza in casa Italia in coda di giornata. Esce di scena la coppia numero uno del tabellone dimaschile deldelledi Parigi 2024: gli azzurriedcedono al match tiebreak agli spagnoli Pablo Carreno Busta e Marcel Granollers, che si impongono in rimonta per 2-6 7-6 (5) 10-7 in un’ora e 51 minuti di gioco. Per gli iberici agli ottavi ci saranno gli australiani Matthew Ebden e John Peers. Nel primo set gli azzurri partono forte ed in apertura trovano già il break a quindici, poi confermato recuperando dal 30-40. Gli iberici salvano una palla per lo 0-3 e provano a restare in scia, ma nel quinto gioco un altro strappo degli azzurri, questa volta a trenta, vale il 4-1 pesante.nei seguenti turni alla battuta vincono 8 punti su 9 e chiudono sul 6-2 in mezz’ora.