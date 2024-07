Robur | test in famiglia poi si cambia Da domani bianconeri a Castel Rigone

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Si chiuderà oggi la prima settimana di lavoro dellache al Bertoni ha iniziato a gettare le basi della nuova stagione. Isaluteranno oggi l’Acquacalda per trasferirsi, da, a, sede del ritiro. E lo faranno disputando, con inizio alle 10, una partitella in: in attesa delle ultime operazioni di mercato, sarà possibile vedere all’opera la squadra, ovviamente ancora in fase embrionale, che il prossimo anno, dovrà tenere in alto i colorinel campionato di Serie D, a quattro anni di distanza dall’ultima volta. Se l’obiettivo è dichiarato, o almeno lo è l’intento, sul cammino del Siena ci sono ancora delle incognite, a partire dalla composizione del girone in cui sarà inserito.