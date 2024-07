Regionali de Pascale inizia da qui | La sanità sarà il nostro Piave I punti nascita? Solo se sicuri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) La corsa alla Regione di Michele departe da Reggio. Il candidato per il centrosinistra al ruolo di governatore, ieri ha conosciuto al centro sociale Rosta Nuova gli iscritti e gli amministratori locali in vista delle elezioni del 17 e 18 novembre prossimi. Ad accoglierlo c’era praticamente tutta l’assemblea provinciale e i vertici del Partito Democratico reggiano, dall’attuale sindaco Marco Massari al presidente della Provincia Giorgio Zanni passando per la vicepresidente Elena Carletti e tanti altri primi cittadini attuali o passati.